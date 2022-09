Señora celebró sus 89 años al lado de sus 10 perritos

La curiosa imagen se volvió viral y logró ganarse el corazón de miles de usuarios por la ternura y felicidad que transmite la señora María al lado de sus acompañantes de 4 patas.

Esto ocurrió en el país vecino de Brasil, donde esta mujer de la tercera edad se muestra contenta de celebrar su cumpleaños con sus adorados perritos mientras un familiar suyo grababa todo.

La mejor compañía en su cumpleaños

La señora María quería celebrar su cumpleaños número 89 de una manera muy especial, y vaya que así lo fue. Es por ello que no dudo en invitar a su hija, algunos de sus familiares, pero los que no podían faltar eran sus 10 perros, con quienes pasa la mayoría de su tiempo. Inclusive, los 10 canes tenían sus lugares designados por la dueña del cumpleaños. Ante esto, su hija no dudó en grabar este bonito momento para luego compartirlo en las redes sociales, esto fue lo que hizo que el video se volviera viral en TikTok.

Muchos usuarios no solo estaban sorprendidos con las tiernas imágenes, sino que también resaltaron el comportamiento de los perros, pues cada uno de ellos esperaron a que su dueña hasta el momento que se sentó en su lugar. El resto de sus familiares cantaban el clásico “Feliz Cumpleaños” mientras su hija continuaba grabando. Para María, cada uno de sus perros son una parte importante en la vida de la mujer de 89 años pues no podía hacerlos de lado en un día tan importante para ella.

Vitoria Abencoada, hija de María, comentó al respecto sobre los perritos de su madre. “Le encanta vivir con animales. Le encanta acurrucarse con ellos”, dijo Vitoria. “A los perros les encantó participar en la fiesta de la abuela. Aquí se los trata como parte de la familia”, finalizó su hija Vitoria.