Desde hace unos días se ha hecho viral un afiche que invita a la ‘Chocolatada de Sideral’; sin embargo, el mismo creador de contenido ha usado sus redes sociales para descartar que este año habrá este evento e informó que el próximo año sí habrá.

Sideral descartó chocolatada este año

En el afiche se ven personajes invitados como la Chilindrina de Huacho, Makanaky La Realeza, Chupetín Trujillo y la Pantera del Callao. Incluso, se especificó la fecha y el lugar en donde sería realizado dicho evento.

Es por eso que Jesús Andrés Luján Carrión salió a desmentir dicha imagen. Mediante su cuenta de Instagram subió el afiche y mencionó que no era real. Lo que sí aseguró es que el próximo año sí realizará este evento. “Ya saben lagartos. Este año no habrá chocolatada”, comentó el creador de contenido.

Por su parte, los usuarios y seguidores del streamer han mostrado su fastidio e incomodidad por no realizarse dicho evento. Ellos consideran que mucha gente se ha ilusionado y que debió salir a descartar esto desde hace días que comenzó a circular este afiche en redes sociales.

Sideral recibe amenazas de usuarios

El fastidio llegó al punto de que Sideral ha recibido amenazas: “Terrible, no mediré mis actos, la cuenta regresiva aún no acaba, si no tengo chocolate caliente en mi mano, ‘Sideral’ frío en mi conciencia”, “Papi, te recomiendo que haya chocolatada o muchas personas van a cometer una locura, recuerda que ya conocen hasta donde vives”, “Terrible lo que va a pasar”, eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Cabe recordar que el año pasado sí se llegó a organizar la chocolatada a la que acudieron cientos de niños acompañados de sus padres. Sin embargo, tuvo que ser suspendida por la lamentable actitud de algunas personas quienes realizaron actos vandálicos en el lugar.

Sideral descartó realizar chocolatada este año y recibe amenazas de los usuarios

