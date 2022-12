Sideral no realizará chocolatada este 2022 y es amenazado por seguidores: "Terrible lo que va a suceder"

Sideral es un reconocido youtuber quien pasó un mal rato en el 2021 al realizar una chocolatada que se salió de control.

Ante esto, José Julián (su nombre verdadero) anunció que para este 2022 no realizará dicha actividad, noticia que le ha traído algunas críticas.

Sideral desmiente chocolatada

Hace unos días, una fotografía circuló en las redes sociales anunciando una chocolatada organizada por el propio Sideral. Dicha imagen -rápidamente- se convirtió en viral y muchos pensaron que realmente dicho evento se llevaría a cabo. Sin embargo, el youtuber salió a aclarar las cosas.

“Gente, esta imagen es falsa y les comentó que este año no habrá chocolatada, pero el otro año (sí)”, publicó José Julian, creyendo que con esto se zanjada el tema. Empero, las cosas no salieron como él esperaba.

El streamer recibió amenazas de cientos de usuarios por decir que no realizaría su chocolatada. “Si no hay chocolatada, no hay Sideral”, “Terrible lo que va a suceder”, "Pero sí habrá Sideral frío", "Sideral entonces confirmas velorio", "Otra vez, chocolatada caliente o Sideral frío", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hasta el momento, Sideral no se ha manifestado sobre estas amenazas, aunque también podrían ser consideradas como bromas de parte de sus seguidores o cibernautas.





Terrible antecedente

Como se recuerda, el pasado 19 de diciembre del 2021, Sideral convocó a una chocolatada que prometía ser el evento navideño más grande de aquel año; sin embargo, todo se salió de control cuando miles de personas – incluidos niños – se acercaron al parque Villa del Norte del distrito de Los Olivos y fueron atacados por turbas de vándalos que terminaron por sabotear la actividad benéfica.

Los disturbios se iniciaron cuando varios de grupos de sujetos rompieron una parte del enrejado e ingresó a la fuerza.

