¡Son dos! Embarazada asiste a ecografía y queda en shock al enterarse que tendrá gemelos

El embarazo es una de las etapas más bonitas en una pareja, sin embargo requiere de ciertas obligaciones que conllevan a un cambio de vida total. Y eso sucedió con una embarazada que se hizo tendencia en las redes sociales, pues se enteró el día de la ecografía que tendría gemelos.

Tendrá doble bendición y su reacción se hace viral

La usuaria @angelaaguirre180691 difundió a través de TikTok su control de rutina que se hacia mensualmente con el fin de asegurar el correcto crecimiento de su bebé, sin embargo, en el preciso momento en que la obstetra le enseña al pequeñito, otro aparece en el cuadro, dejando en sorpresa a todos los asistentes.

"¡Son dos!" exclamó la obstetra, "¿QUÉ?" responde Angela, "Son gemelos" responde la especialista, mientras que Angela sigue en shock y solo atina a responder "No...no...no".

Como era de esperarse, la insólita reacción de la joven se hizo tendencia entre los usuarios, pues muchas internautas recordaron cuando se enteraron de sus embarazos gemelares.

"Fase 1: negación", "Así mismo me sentí cuando me dijeron que salí positiva al COVID", "Alguien me puede decir porque quiero más hijos y a la vez mi mente me dice Noooo pero el útero me dice dale con fe jajajaja" fueron algunos de los comentarios en el clip.

Hermano entra bailando a baby shower al ritmo de 'Sopa de caracol'

Por otro lado, Un joven se hizo viral tras grabar el instante en el ingresó al baby shower de sus padres. Según cuenta el usuario, @pierocriadiaz, le habían pedido que ingrese bailando al evento, es por ello, que decidió protagonizar una de las escenas más cómicas.

En el video se puede observar que la persona ingresó bailando al ritmo de 'Sopa de caracol' mientras hacía muecas y movía las manos de una forma muy cómica, razón por la cual una clown le hacia lo aplaudía de una manera muy efusiva. "Esoo... vamos" le decía la animadora.

Lo mejor vino al final, pues hizo que su padre se subiera del asiento y bailara con él como si se tratase de su pareja, hecho que hizo que los asistentes se rieran a más no poder. "Ahí está la Raula de Miguel Ignacio" comentó la payasa.