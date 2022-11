Tapir 590 no puede responder pregunta de matemáticas y es criticado en redes

En la actualidad, las redes sociales han hecho que muchos jóvenes lleguen a hacerse famosos con su creatividad y crear su propia comunidad con una gran cantidad de seguidores. Uno de los influencers más populares en Perú es Tapir 590.

En un último video de TikTok, el Tapir 590 se sometió a un reto matemático, pero el resultado no fue el esperado y fue el centro de las burlas de los usuarios.

Tapir 590 no puede responder problemas matemáticos

En un reciente video, el influencer aseguró que era muy inteligente y un experto en matemáticas. Sin embargo, no pudo responder operaciones sencillas y se mostró muy inseguro.

Aunque dijo ser un genio, no supo cómo responder la siguiente pregunta: “¿Cuánto es la mitad de 2 más 2?” La respuesta era 3, pero Tapir 590 no supo cómo contentar, a pesar de haber respondido correctamente la misma operación segundos atrás.

Lee también: Tapir 590 reaparece cantando un cover de los años 80 y fanáticos enloquecen: "Lo tuyo es la música"

También demostró que las multiplicaciones no se le daban bien, pues no supo cuánto era 9 por 9. Al final, el influencer dijo: “No soy tan bueno pero me defiendo”. El peruano fue duramente criticado en TikTok y fue víctima de burlas. “La inteligencia lo persigue, pero él es más rápido”, “ni él se la cree”, fueron algunos comentarios.

¿Quién es Tapir 590?

Oliver Ramos, es mejor conocido como Tapir 590, luego de haberse hecho conocido por su frase “Claro pe mascota, tú que vas a saber pe mascota”. El peruano se volvió un influencer pues se hizo viral al mostrar prendas y productos de lujo.

Lee también: Influencer denuncia ser "discriminada" por tener un “cuerpo perfecto”

Tapir 590 estaría buscando ser conocido a nivel internacional y volverse un cantante profesional. Por lo que hizo un cover de ‘Fotonovela’, un clásico de los 80 que sorprendió al público. Aunque muchos señalaron que era el sucesor del popular ‘Tongo’.