Tesorera deja a niños sin fiesta de promoción al robar 13 mil soles

Las actividades de promoción de un colegio de primaria se vieron interrumpidas luego de que la tesorera se robara los 13 mil soles que recaudaron los padres de familia.

Así lo denunció un grupo de madres, quienes piden atrapar a la mujer y recuperar el dinero que invirtieron durante el año.

Denuncia de madres a tesorera que se llevó dinero de promoción

El hecho ocurrió en el Sexto “C” del colegio Pedro Abraham Valdelomar de Los Olivos. Un grupo de mamás, con carteles en mano, hablaron con la prensa sobre lo que había ocurrido con el dinero de la promoción, señalando a la tesorera, Rossmery Zárate de haber desaparecido con 13 mil soles.

“Ha estado cobrando el dinero un día antes. Varias madres que se esfuerzan día a día han hecho un esfuerzo para poder pagar y esta sinvergüenza se ha ido con 13 mil soles, nos ha dejado con el vestido, con el terno, con todo, no había pagado ni el anuario”, indicó una de las madres afectadas.

En tanto, otro grupo le pidió que devuelva lo robado, ya que los más afectados son los niños.

“Por favor, devuélvenos el dinero, por qué destruyes a los niños psicológicamente de esa manera, da la cara”, indicaron.

El esposo no sabe dónde se encuentra y madres continúan denunciándola

Por otro lado, otra madre de familia reclamó que no cuentan con un contacto directo con Rossmery Zárate, a pesar de dar con la pareja de la denunciada.

“No da la cara, solo está su esposo y él dice que no sabe nada de ella. Le pedimos que dé la cara, así como ha gastado la plata, que asuma, son niños, cómo los deja sin ilusión”.

Asimismo, otra mamá contó que desde julio están reuniendo el dinero, además de contar su experiencia con Rossmery a quien le ha entregado dinero.

“Desde julio hemos comenzado con la organización, a pagar, pero a mí no me ha dado voucher, yo le he dado personalmente en su mano el dinero, pensando que vamos a ser promoción. Mi hija le ha girado 250 soles para su adicional. No es justo que nos hagas esto Rossmery, ponte en mis zapatos, yo he confiado en ti ciegamente, puse las manos al fuego por ti. La conocía desde hace seis años”.

Cabe resaltar que informaron al grupo de madres que solo se pagaron 1500 soles de 9000 que se tenían que dar para el local, y por ese motivo, no se ha podido realizar las actividades de la promoción.