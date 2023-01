Tía Esmeralda se raya con Shakira por canción contra Gerald Piqué: "Te duele, te arde, pero igual búscate un colágeno"

La canción que lanzó Shakira junto a Bizarrap se ha convertido en tema de conversación en las oficinas, escuelas y mercados.

Y justamente una vendedora no tuvo reparos en criticar y aconsejar a la cantante colombiana sobre el tema dedicado a su expareja Gerard Piqué.

Lee también: ¡No podía faltar! Hombre llevó olla de arroz a restaurante para acompañar su pollito frito

Según indicó, Shakira está ardida y le pidió que continúe con su vida.



La humilde opinión de 'Esmeralda'

Manuel (@manuelluisferna50) es un usuario de TikTok que se dedica a subir videos de Esmeralda, una señora que habla sobre diversos coyunturales a su propio estilo.

En esta ocasión, Manuelito quiso saber qué pensaba la señora sobre la nueva canción que lanzó Shakira junto con Bizzarrap.

Ante esto, Esmeralda destacó que Shakira estaba "ardida" por su separación: "Que no sea pend*** Shakira, que dice que no está ardida. Te duele, ya si no te duele, te arde", inició la mujer.



Lee también: ¡Lo disfruta! Joven extranjero prueba ceviche por primera vez y su reacción se vuelve viral.

"¡¿Tu qué crees?! Va dedicada para quién... ¿Para el vecino? No jo*** pues. Esta te la ha mandado de frente para Piqué. Lamentablemente es así, te está ardiendo", exclamó.

La señora le recomendó buscar a Shakira buscar una pareja joven

En medio de la crítica, Esmeralda le recomendó a Shakira que tenga una pareja de 20 años, al igual que Gerard Piqué. "Lo que sí te digo Shakira, si él se buscó una de 22, tu búscate uno de 20. Colágeno puro... Eso sí Shakira, ya lo pasado pisado, como dice tu canción... Sigue adelante nomás", finalizó.

"La tía tiene razón", "Se tenía que decir y se dijo", "Bien directa la tía", son los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación. El video de TikTok tiene más de dos mil 'me gusta' y más de 112 mil visualizaciones.