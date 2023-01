¡No podía faltar! Hombre llevó olla de arroz a restaurante para acompañar su pollito frito

Hay ciertos acompañamientos que no pueden faltar en los platos. En el siguiente viral, un hombre fue a un centro comercial junto con unos amigos, y decidió pedir una orden de pollo frito de una cadena de restaurantes. Cuando el muchacho volvió con los alimentos, sacó su olla de arroz de una bolsa.

A ellos les encanta el arroz

La cuenta de TikTok 'Los traviesos' (con nombre de usuario '@lostraviesoslc'), subió el clip de un grupo de jóvenes se fueron a un centro comercial en Colombia.

Uno de ellos sugirió pedir pollo frito de la popular cadena de restaurantes Frisby. Después de unos minutos, el joven regresó con la orden y lo puso sobre la mesa. Sin embargo, lo que sacó de una bolsa sorprendió a muchos.

Se trataba de una olla con mucho arroz. El muchacho también trajo un 'cucharón' para poder servir al resto de sus compañeros, y poder disfrutar todos juntos de la combinación que hicieron.

El clip de la plataforma china obtuvo un total de más de 6.8 millones de reproducciones y 190.8 mil 'me gusta'. "Pollo sin arroz, no es pollo", "El arroz no puede faltar", "Que nunca falte el arrocito", "Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¡qué es eso!"; son los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.