Invitados de boda aparecen con transferencias bancarias de 1000 soles como regalo

Las bodas en nuestro país son distintas comparadas a las de otras naciones. Por ejemplo, en la celebración de un matrimonio, los invitados llevaron de regalo vouchers de transferencias bancarias por montos superiores a los mil soles, aunque otros no pasaban de 200 soles.

El video fue subido a la plataforma china TikTok, donde se convirtió en tendencia por todas las redes sociales. Los usuarios peruanos se encargaron de compartir el contenido, por lo que se volvió viral.

Tremendos regalos

Por lo general, en las bodas en lugares como Huancayo o Puno, se puede apreciar la distinta variedad de regalos, desde autos hasta un departamento para los novios. En este caso, la cuenta de la productora Crea decidió compartir un curioso hecho que presenciaron en una fiesta de matrimonio.

Cuando llegó el momento de pasar a presentar los regalos para los recién casados, los invitados llegaron con gigantografías de los vouchers por transferencias bancarias como obsequio para la pareja. Algunos montos iban desde los 200 soles, 1000 soles, 1200 soles hasta 3000 soles, inclusive la propia productora dejó un presente económico para los novios.

Pero eso no sería todo, ya que la nueva pareja de esposos estaba siendo envuelta con billetes de distintas cantidades en sus atuendos, por lo que tuvieron que pedirles ayuda a algunos de sus familiares. Esto ocurrió en un local en Cieneguilla, a tan solo un par de horas de Lima.

El video fue subido a TikTok y cuenta con 2.9 millones de reproducciones y 166.8 mil 'me gusta'. "Por eso me dijeron que me case con un huancaíno", "Las transferencias de 1000", "Mi destino está en Huancayo", fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.