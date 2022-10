Hombre se enfada con su perrita al enterarse que está preñada: "¿Quién es el papá para que responda?"

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias y esta vez no fue la excepción. Con el paso del tiempo, las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia y no es para menos, pues siempre demuestran amor y mucha lealtad. En esta ocasión, una tierna escena llamó la atención de todos en redes sociales.

Este es el caso de una perrita que recibió una llamada de atención luego de que su dueño se enterara que había quedado preñada. "A usted se le da comida, agua y se le hace dormir acá. Y se vuela, ¿quién tiene que responder por estos bebés?", dijo el joven mientras sujetaba su pancita.

Lee también: Perrita finge estar coja, pero solo lo hacía para llamar la atención

Asimismo, el propietario de la mascota señaló que lo único que espera del papá de sus “nietos” es que se haga responsable de ellos. "¿Quién es el papá para que venga y responda? Le toca a su papá darles comidas a ellos", agregó.

Tras el llamado de atención que recibió por parte de su “padre humano”, la perrita sólo atinó a mirar a su dueño tiernamente, dando a entender que nada malo había pasado. Sin embargo, no tuvo reacción alguna cuando su amo la estaba regañando.

Lee también: Perrita se queda atrapada en casa de vecinos tras haberles “robado” comida

Internautas se mostraron enternecidos con la escena

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 3 millones de visualizaciones, más de 400 mil likes y casi 2 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Dios santo esa carita jajaja, ella lo entendió todo”, “El papá se siente traicionado por su hija, pero con esa carita se le pasa”, “No puedo con su carita, es muy tierna”, “Mi perrita sabe que no puede tener hijos y si tiene se va con ellos a la calle, ya está avisada por la abuela”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.