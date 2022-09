La plataforma TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares del momento. Los ocurrencias compartidas por los usuarios han logrados que estas se vuelvan virales en cuestión de minutos.

En esta ocasión, un joven deportista fue por primera vez junto a su enamorada a una pichanga, sin embargo, no todo salió como esperaba.

En el clip compartido por @cesarbkofficial, se puede observar al joven siendo suplente junto a su enamorada, que se mostraba molesta por no haberlo visto jugar, ya que sus compañeros decidieron que no fuera titular.

Posteriormente, cuando proceden a retirarse de la cancha y subir al auto, la joven le dice a su pareja que no tiene por qué sentirse feliz si él no jugó ni un solo minuto. Asimismo, el protagonista del video se molestó y aseguró que no volverá a invitarla a ninguna pichanga.

Internautas aconsejan a joven en los comentarios

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 220 mil visualizaciones, más de 16 mil likes y casi 300 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Esa mujer no vale, déjala y búscate alguien que valga la pena. Como dicen, en las buenas y malas, y felicidades por haber ganado”, “Ahí no es soldado, sal de ahí”, “Muchas niñas morirían por ir a verte jugar, aunque seas suplente”, “Si fuese yo hubiera celebrado con él así no haya jugado, me encanta el fútbol”, “Jajajaja encima no lo hacen entrar, no lleven a nadie si no están seguros de que van a jugar jajaja”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.