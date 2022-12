TikTok: Bañan a perrito, pero a los segundos se revuelca en la tierra

¡Los esfuerzos fueron en vano! El can juguetón se mostró feliz por usar la tierra como secador.

Un perrito se volvió viral en TikTok por ensuciarse en la tierra a los segundos de haberse bañado. El travieso can no se aguantó las ganas de salir a corretear y revolcarse en el suelo dejando a sus dueños consternados.

Un perro desconsiderado

Bañar a una mascota puede ser una travesía para muchas personas debido a que no a todos los perros les gusta bañarse y así quedó demostrado en un video publicado en la red social de TikTok compartido por el usuario @10lucianojesus.

En el clip se ve a un grupo de tres personas, quienes estarían en un terminal de bus, unirse para dejar limpio a un pequeño perrito. Al can le urgía un baño por lo que los trabajadores no dudaron en sumar esfuerzos para acicalarlo. Cogieron una manguera y usaron un shampoo para que quede reluciente.

Tras varios minutos de refregar su pelaje y enjuagarlo pudieron terminar con la difícil labor, sin embargo, no contaron con que el travieso animalito saldría disparado hacia la cochera y se revolcaría en la tierra.

En el TikTok se puede ver al cachorro refregándose en el suelo quedando completamente sucio y seguramente dejando a sus dueños muy enojados.

Usuarios comparten sus experiencias

El video del perrito recién bañado ensuciándose en la tierra no tardó en hacerse viral y miles de personas comentaron el clip compartiendo algunas experiencias similares que vivieron con sus mascotas, mientras que otros simplemente se divirtieron con el hecho.

“El perro para la otra ni me bañen si ya sabe cómo me pongo”, “Gracias por lo menos se resfrescó”, “La mía hace lo mismo, y eso que la baño una vez a la semana”, “Me da mucha ternura que todos se unieron para bañar al perrito”, “Mi perro hace lo mismo, pero yo me anticipo y le pongo una manta que es de él y sabe que se tiene que revolcar ahí”, fueron algunos de los comentarios.