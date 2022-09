Una celebración de otro nivel. Una joven Suiza se fue de fiesta con un grupo de amigos, pero terminó ‘varada’ en Ventanilla. Haciendo honor a la letra de la canción de ‘Farruko’ de ‘No recuerdo lo que sucedió’, Leti la protagonista de la historia, subió a TikTok un video de su anécdota.

El clip se volvió viral en las redes sociales y muchos usuarios han agradecido que haya amanecido sana y salva.

‘No recuerdo lo que sucedió’

La usuaria de TikTok @leti.rp colgó en su perfil un video caminando desconcertada por la zona de Pachacútec. Y es que según contó ella vive en otro lado, pero la noche anterior salió con un grupo de amigos a festejar y terminó despertando en Ventanilla, aunque no recuerda cómo es que llegaron hasta ahí.

“Como cuando la fiesta estuvo buena y amaneces en otro lado”, escribió la turista.

El clip tiene más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios. “Lo Bueno es que despertó completa y con el celular”, “Se paso al otro lado del muro”, “De Oxapampa a Ventanilla”, “Pensé que solo me había pasado a mí ya veo que no ahora me siento más tranquila” fueron algunos de los comentarios en la red social.

Suiza ama el Perú

Leti lleva varios meses en el país. Según contó está encantada de haber conocido la región y aunque ha viajado a otros lados prefiere quedarse más tiempo en el Perú. En varios de los videos que sube a TikTok ha contado anécdotas de su visita.

“Desde que llegue a Perú todo el tiempo me hacen la misma pregunta que por qué no me voy a Suiza o a otros países, la verdad es que me encanta Perú y yo me quedo aquí comiendo mi ceviche y pollo a la brasa, feliz”, reveló la joven.