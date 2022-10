TikTok: Hombre muestra su pasado emo y como luce en la actualidad, sorprendiendo a los usuarios

Hace un par de años, estuvo de moda el estilo llamado 'emo', que se caracterizaba por vestir con prendas oscuras. Algunas personas dejaron atrás esta tendencia, pero un joven decidió compartir como lucía en su pasado emo en su cuenta de TikTok, donde muchos cibernautas quedaron sorprendidos con su radical cambio de look.

Esto se debió a un trend que se vuelto viral por las redes sociales llamado 'los emos no han muerto', a través del cual las personas muestran sus antiguas apariencias, comparándolas con las actuales, donde se puede apreciar con mayor detalle las diferencias.

De ser emo a un ranchero

El usuario llamado Fercho Bujii (con nombre de usuario '@fercholo82') se había unido al trend que decían que los emos no murieron. El joven se unió en el pasado a la famosa moda criticada y se mantuvo así por años. En la actualidad son muy pocos la que la continúan y dicho estilo solo permanece en el recuerdo.

Por este motivo, Fercho decidió publicar sus antiguas fotografías, donde se mostraba como un típico emo, aunque más tarde la dejaría para poder convertirse en un ranchero.

"Yo antes diciendo que sería emo toda la vida", fue el mensaje que estaba escrito en la publicación del muchacho. Pero lo más sorprendente fue que algunos de sus seguidores lo reconocieron porque en esa época era muy famoso, causando nostalgia entre ellos.

"Emo ranchero", "Era re famoso en Metroflog y sus fotos virales", "Los emos no murieron solo evolucionaron", "Que buen desarrollo de personaje", "Tu video me dio nostalgia brooo", fueron los comentarios que dejaron los cibernautas. El clip ya cuenta con más de 974 mil reproducciones y 121 mil 'me gusta'.