Tiktok: Joven da 10 razones para no tener hijos

Una mujer británica compartió en TikTok un video en donde daba a conocer cuales eran sus razones por las cuales había decidido no tener hijos, provocando así un gran debate entre los internautas.

'Los niños me molestan'

Lorella Palmer es la usuaria que ha generado gran controversia en las redes sociales, por su extrema sinceridad ante este tema.

Y es que, aunque la joven recalca que podría cambiar de opinión con el paso de los años, lo que sí tiene en claro son los motivos por los que actualmente se mantiene firme en su decisión de no ser madre.

Aunque no lo crean tiene 10 razones por las que no desea tener descendencia.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran... Los niños son caros, sé lo que es crecer bastante pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño”, comentó Palmer.

Esta situación provocó que muchas mujeres la criticaran por la forma de expresarse, mientras que otras aplaudieron su idea.

Critica la falta de igualdad



Asimismo, reveló que en la actualidad la crianza es responsabilidad de la madre y cuando el padre hace un mínimo de esfuerzo por los hijos es aplaudido.

“Los papás son recompensados por cuidar a sus hijos y todos esperan que las mamás lo hagan. Si quisiera salir por la noche, y el papá de mi bebé tuviera que cuidar a nuestro hijo, otras personas dirían ‘Aww, ¿no es encantador?”, acotó.