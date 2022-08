Muchas personas prefieren hacer las tareas de la casa ellas mismas, sin necesidad de ayuda de expertos y sin gastar dinero. Es por eso que se las arreglan como pueden y surgen las ideas más ingeniosas, pero que sin duda, llegan a funcionar y los salvan de un apuro.

Como es el caso de un hombre que estaba pintando una habitación de su casa, pero como no podía llegar a la parte más alta y no contaba con una escalera, usó su creatividad para cumplir su objetivo y no dejar su trabajo a medias. El video compartido en TikTok rápidamente se hizo viral y generó muchos comentarios.

Usó tacones para pintar

El video fue publicado en la cuenta de Hermis, @hermisteran. Como se puede ver en las imágenes, el hombre solo con su brocha y pintura, siguió haciendo su trabajo. Sin embargo, para sorpresa de los usuarios, el hombre había agarrado los tacones de su pareja para poder crecer unos centímetros.

“A falta de escaleras”, escribió en la publicación del video. Al parecer, estaban pintando la habitación, pero cuando se dieron cuenta que no había una escalera. El hombre no estaba dispuesto a ir por una escalera o dejar su trabajo sin terminar, así que fue por los tacones y así resolvió su problema.





La reacción de los usuarios

La divertida idea fue capturada en video y publicado en la plataforma TikTok, dónde rápidamente se hizo viral y sumó más de 2,3 millones de reproducciones, 283,2 mil likes y más de 4 mil comentarios.

Los usuarios no dudaron en compartir sus reacciones y comentarios como: “Excelente técnica para alcanzar”, “El verdadero pintamos toda las casa…¡¿Qué es eso?!”, “Diez de diez porque le queda lindo el crop top” y “Nunca hay que perder la oportunidad de estar hecha una diva”, se pudo leer algunos comentarios en el video.