Una polémica se desató en TikTok luego que una joven denunciara que la despidieron de su trabajo porque se pintó el cabello de color rojo.

La usuaria @alenivskii es la protagonista de esta historia que ha dividido la red social. El incidente ocurrió en el restaurante Cuerno Calzada de la localidad de San Pedro Garza García, en Monterrey- México.

Le pidieron que renunciara

Según narró la joven, ella trabajaba en el lugar desde hace un año. El local es un restaurante fine dining y que cuenta con premio 6 Star Diamond por su hospitalidad. No obstante, el personal de recursos humanos les había advertido a los trabajadores que estaba prohibido pintarse el cabello.

“Hace algunas horas la empresa decidió rescindir mis actividades laborales debido a que no acaté una orden que fue pintarme el cabello (…)el color que yo uso ahorita ya no representa la imagen que ellos quieren dar, entonces el día de hoy la chica de Recursos Humanos habló conmigo para decirme que tenía que firmar una carta de renuncia porque no había acatado una orden y era una baja definitiva”, señaló.

La trabajadora narró que ella se negó a firmar esta renuncia forzada ya que consideraba en primer lugar que era un acto discriminatorio, además que no “no podía renunciar ya que la estaban botando”.

Frente a ello pidió a los usuarios de TikTok que compartieran su historia y que tuvieran cuidado cuando las empresas las obligaban a realizar estas prácticas (renuncia forzada).

Usuarios divididos

Pese a que el video cuenta con miles de reproducciones y se hizo tendencia en la red social, muchos cibernautas no compartieron su indignación ya que alegaron a que la trabajadora había desacatado una orden.

“Si al firmar tu contrato aceptas códigos de vestimenta y/o presentación es obligatorio seguirlo”, “Los centennials conociendo reglas”, “En todos los trabajos hay código de vestimenta y conducta y si no acatas las reglas te pueden dar de baja”, ¿“Por qué se ofenden por no seguir las reglas? Hay códigos en todos los trabajos”, señalaron algunos usuarios.

Asimismo, otros le mostraron su apoyo alabando su color de cabello y diciéndole que mejor se busque otro trabajo. “Bellísimo tu tono de cabello, ve a donde valoren tu capacidad y no importe la elección de un look”, se puede leer en su cuenta de TikTok.