Mujer prepara tamal con croquetas para su perrito y se vuelve viral: "Para firulais también hay"

No existen límites cuando se trata de engreír a las mascotas, y como prueba de ello está una joven mexicana, quien se hizo viral en TikTok por preparar un tamal especial para su perrito.

Dueña se hace viral por inventar tamal canino

La usuaria @Danyguiterrez2 no quiso dejar de incluir a su perrito en las festividades de fin de año. Por este motivo, optó por preparar un tamal especial para su perrito en Navidad.

La joven apodó su creación como 'Dog tamales', la cual consiste en envolver la masa tradicional del potaje mexicano con croquetas para perro, para -posteriormente- cocinarlos de manera tradicional en una olla a presión.

El video ya ha superado las 4 millones de visualizaciones. La usuaria recibió los elogios de los cibernautas, quienes la felicitaron por engreír a su perrito.

"Hermosa mujer, consintiendo a su firulais", "¡Eso! ellos también son familia", "Me hicieron reír, que lindos", "¡Qué belleza! como me he reído con este video", fueron algunos de los comentarios

Usuaria hace segunda parte y cocina mini tacos para perros

Entre los comentarios destacados, un usuario le pidió a Dany que haga la versión de tacos para perros. La creadora de contenido le respondió con un video, en donde explica la preparación de un mini taco de carne.

En esta preparación, utilizó una tortilla de maíz pequeña con carne cocida, decorada con perejil y caliente. Al final, se puede ver al perro de Dany caracterizado con un sombrero mexicano y, como decoración al lado, un vaso de tequila.

"Ese perro va a vivir más que todos nosotros", "Indícanos los ingredientes", "Eso es tan hermoso", fueron algunos de los comentarios.