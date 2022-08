TikTok: mujer va a peluquería y sale llorando

Hay algunas personas que cuidan su imagen. Parte de esto es tener un buen peinado. Es por eso que muchos hombres y mujeres se cuidan el cabello para lucir bien.

Otros son más arriesgados y cambian su imagen radicalmente para verse mejor. Sin embargo, no siempre los cambios de look salen como uno lo espera. Este es el caso de una chica que se ha hecho viral en TikTok por su historia.

Historia viral en TikTok

Resulta que una internauta de TikTok decidió documentar la reacción que tuvo luego de acudir a un salón de belleza para realizarse un cambio de look. En el video, se puede ver a la chica disgustada con el resultado.

De hecho, su enojo fue tanto que hasta lloró en redes sociales. Ello debido a que sentía mucha impotencia por el cambio de look que le habían hecho. Según sus palabras, el resultado fue distinto a lo que esperaba.

“¿Por qué, por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie la detuvo? Ella dijo ‘déjame darte piezas para enmarcar la cara’. ¿Dónde? Este es mi cabello peinado, ella lo peinó, me ‘explotó’. Oh, Dios mío, me miré en el espejo y estaba como ‘mi… santa’. Mi autoestima está a punto de caer en picado. ¿Qué hice para merecer esto?”, fue lo que dijo la usuaria en un video que compartió a través de la plataforma china.

La dueña del video contó que fue al salón de belleza para recompensarse a sí misma por un examen en el que obtuvo buenas calificaciones. “Hoy tuve un examen y dije ‘recompénsate a ti misma’ porque me fue muy bien en ese examen, y esta es mi maldita recompensa. ¿Cómo puedo solucionar esto?”, finalizó.

Los seguidores de TikTok la apoyaron

El video se viralizó rapidamente en las redes sociales debido a su reacción. Hasta el momento, está a punto de llegar a las 100 mil visualizaciones. Muchos de los comentarios eran para darle ánimos y le decían que muy pronto encontraría una solución a su cabello.

Luego de esto, no se supo qué acciones tomó la usuaria contra el salón de belleza, pero lo que sí es cierto es que la chica usó otros videos para mostrar su proceso de recuperación.