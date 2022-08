Piensa mal y acertarás, así dice un conocido refrán que se aplica perfectamente a esta historia. Y es que una joven contó en TikTok cómo contrató a un ladrón para que le ayude a descubrir si su novio le era infiel.

El video cuenta con 1 millón 200 mil visualizaciones y ha generado una serie de comentarios entre los usuarios. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los tiktoker fue la reacción final del ladrón ante la historia de la chica.

Ladrón consciente

Eso de espiar a la pareja o revisar sus mensajes a escondidas para ver con quién habla es señal de toxicidad y nunca se debe hacer, aunque siempre genera debate. Sin embargo, mandar a robarle el móvil es un caso extremo.

La usuaria de TikTok beba.valdezh comentó esta anécdota a sus seguidores. En un video donde aparece arreglándose en cabello la muchacha escribió que contrató al ladrón para llevar a cabo su plan. Cuando este le entregó el teléfono empezó a leer sus conversaciones y se puso a llorar porque la engañaban.

No obstante, la parte de la historia que causó más revuelo fue cuando dijo que luego que el ladrón vendió el móvil, le entregó la mitad del dinero ya que “efectivamente le ponían los cuernos”.

Aunque fue un caso extremo, la muchacho tuvo razón en su teoría.

Usuarios de TikTok reaccionaron a la historia

Aunque no se sabe qué tan real pueda ser la historia, ya es viral en las redes sociales y miles de usuarios no dudaron en comentar como si dieran por hecho lo narrado. “Eres la mejor historia que me encuentro en tiktok... hola extraña con mejores técnicas que la policía”, “Seria una retribución de manera monetaria por daños emocionales y creo que no pago ni un cuarto de lo que debía”, “No anden dando ideas porque si la aplico”, “Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio”, “El mejor dinero invertido”, se lee entre los comentarios de TikTok.