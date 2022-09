Los usuarios de la popular plataforma TikTok se han encargado de compartir ocurrencias de todo tipo. Dentro de la industria cinematográfica, una de las películas más reconocidas de todos los tiempos es '¿Y dónde están las rubias?' y algo que lo comprueba es que algunas de sus escenas han llegado a cierto tipo de ceremonias.

Cabe resaltar que hay muchas parejas que se toman en serio la fiesta de su matrimonio, sin embargo, hay otras que tratan de hacerla de una manera distinta. En esta ocasión, unos recién casados se han vuelto virales por la forma de llevarla a cabo.

En clip compartido por @andreacarrascoren se pueden observar a la pareja recreando la icónica batalla de baile de ‘¿Y dónde están las rubias?’.

Siguiendo esa línea, en la escena de la película son dos los grupos de chicas los que compiten para ver quién baila mejor. En la celebración, no se veía una multitud de personas observando a las chicas, pero lo que si había era el mismo ambiente.

Incluso se pudo ver que los bailarines encargados de replicar la escena, hicieron los mismos pasos que los protagonistas de la película.

Usuarios reaccionaron al ocurrente video

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 2 millones de visualizaciones, más de 200 mil likes y casi 700 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Una combinación de la casa de cera y dónde están las rubias”, “JAJAJAJA se ve muy divertido la boda”, “Ni los conozco y me dieron ganas de estar ahí JAJAJAJA”, “Si no hay esto en mi boda no quiero nada”, “¡LO MEJOR DE LO MEJOR!”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.