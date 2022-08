¿Por qué no aceptan billete de 200 soles? La pregunta que se hizo viral en redes sociales

TikTok es una de las redes más populares en el mundo. Aquí, los usuarios pueden usar la plataforma para compartir videos graciosos, hacer bailes y contar curiosas anécdotas. Esta vez, fue el turno de un joven venezolano que se encuentra en Perú y que ha utilizado su cuenta para que resuelva su duda.

La curiosa pregunta de un joven venezolano

El joven, con usuario @venezolanosenlima, empleó Tiktok para hacerse la siguiente: "¿Alguien me explica por qué el billete de 200 soles en Perú no lo aceptan en algunos lugares. Me pueden sacar de esa duda por favor?", cuestionó el joven de nacionalidad venezolana. Al parecer, durante su día en el país, estuvo intentando pagar en diferentes tiendas con esos billetes y ningún establecimiento le aceptó el dinero.

Las respuestas de los usuarios

El video se volvió viral rápidamente. En solo tres días, ya cuenta con más de 453 mil vistas, 9 mil me gustas y casi 2 mil comentarios. “Chamo, ¿prefieres que te den un billete falso de 50 soles o uno falso de 200?, más claro no puede ser”; “Fácil, porque no tienen sencillo”; “Como es de poca circulación, muchos no lo han visto y creen que es trucho (falso)”; “Hace unos años los falsificaban y la gente quedó traumada, era una pérdida grande y de ahí viene la costumbre de no aceptar billetes de 200 soles”: “Es porque no saben diferenciar entre uno falso y uno verdadero” y “Ve a una tienda comercial o banco, ellos si te aceptarán de todo”, fueron algunas de las respuestas en la caja de comentarios.