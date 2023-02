Abuelita de 92 años se grabó arreglándose para su primera cita en 30 años: “Es muy guapo”

¡Para el amor no hay edad! Y eso lo sabe la protagonista del siguiente video viral, una abuelita de 92 años. A través de su cuenta de TikTok, la anciana compartió un video tendencia "Get ready with me" (arréglate conmigo) para una cita con un misterioso galán.



Asiste a una cita luego de treinta años

La tiktoker Lilian Droniak (@grandma_droniak) compartió un video que enterneció a las redes sociales. En el material audiovisual, la anciana comenzó a relatar que se estaba arreglando porque tenía una cita.

Según cuenta Lilian, esta sería su primera cita en casi treinta años y solo habría aceptado salir con el caballero para cenar gratis. “Lo único que quiero es una cena gratis. No voy a llevar ni cartera, ni bolso”, comentó divertidamente.

Droniak contó que el caballero era muy apuesto y ese la motivó a salir con él. “Es muy guapo y no pude decirle que no”, sostuvo la dama. Además, manifestó, mientras se pintaba los labios, que no descartaba besarlo.

No fue lo que esperaba



En un siguiente ‘clip’, la abuelita contó que la cita no fue como la esperaba. Al parecer, el hombre no fue cordial con ella. Asimismo, acotó que se quejaba de los mozos y no se percató del vestido que usó. “La realidad es que no era un caballero”, sostuvo Lilian.

Luego de su experiencia, la abuelita se animó a dejar un consejo a las señoritas que tienen una primera cita. “No salgas con quienes no sean caballeros en la primera cita”, dijo la popular ‘grandma’, quien reveló que por ese motivo no lo besó.

Entre ambos videos compartidos en su cuenta de TikTok superó los 75 millones de reproducciones.