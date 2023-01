Joven le ofreció fotos gratis a la 'Chilindrina Huchana' y este se negó: “Quería que le pague”

Un tiktoker utilizó sus redes sociales para compartir el incómodo momento que pasó cuando se encontró con la Chilindrina Huachana. El joven le ofreció algunas fotos gratis; sin embargo, Alex Brandon lo rechazó y le pidió dinero a cambio de posar para las fotos. El momento se hizo viral en TikTok y muchos usuarios criticaron el actual del personaje.

Chilindrina Huachana pide dinero a cambio de fotos

El usuario @daniel_ysidirio2 disfruta en su tiempo tomándole fotos a desconocidos en la calle. Mientras paseaba en la playa, se encontró con la popular ‘Chili’ de Huacho, quien andaba en su scooter eléctrico.

En las imágenes compartidas se puede apreciar como el fotógrafo le ofrece una fotografías gratis. No obstante, Alex Brandon no quiso posar para las cámaras y le explicó que él facturaba por dejarse fotografiar.

“Me encontré a la humilde Chili, le ofrecí fotos gratis, pero quería que le pague. Se le cayeron sus cosas por botado”, comentó el usuario en el video. El video termina con Brandon alejándose, dejando muy sorprendido al fotógrafo.

Usuarios reaccionan al video viral

El video consiguió 1,6 millones de reproducciones y generó opiniones divididas. Aunque muchos acusaron al artista de ser “poco humilde”, otros apoyaron su decisión pues ahora él factura con su imagen.

“La chili no es desconocido, hasta en México lo conocen”, “Simplemente no quiere foto, no creo que sea botado”, “Hubiera dicho no gracias y listo, pero pedir plata lo deja mal”, “Es que ahora esta más asesorado, pienso que una foto con un fan es diferente a que le tomen fotos a él solo”, “Está en todo su derecho de negarse”, “Él ya factura con su imagen, y es obvio que no te lo va dar gratis”, fueron algunos comentarios de los usuarios.