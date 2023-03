¡Contra todo pronóstico! Joven ingresa en camilla a examen de admisión de la UNSA: “Digno de admirar”

Cuando tienes bien definidas tus metas y sueños, no hay nada que te detenga. Esto lo sabe bien el protagonista de este video, quien ingresó a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en camilla para dar su examen de admisión. La escena se hizo viral en la plataforma de TikTok.

Un gran estudiante

Un usuario de TikTok (@frasecorta) mostró cómo un joven postulante a la UNSA ingresó a dar su examen de admisión en camilla. El estudiante habría sido asistido por la universidad, quienes le brindaron la ayuda necesaria para que pueda llegar sin complicaciones a dar la prueba.

Los esfuerzos del joven por superarse fueron aplaudidos por todos los que se encontraban en la puerta principal del centro de estudio. Además, una madre de familia no aguantó el momento y se echó a llorar, pese a que no conocía al joven.

“Me he emocionado al ver como postula a la universidad y ver a otros chicos, que pudiendo tener todas las facultades no lo hagan. Mi hijo está postulando y para mí es una emoción grande. Para él la vida continúa con más fuerza. Me he quedado sorprendida porque es la primera vez que veo esto”, mencionó la madre de familia al ver al muchacho.

Estudiante digno de elogios

El video, el cual fue publicado hace solo un día, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok. El clip, hasta ahora, cuenta con más de 200 mil visualizaciones. Asimismo, tiene más de 5500 'me gusta'.

"Un ejemplo para esos chicos que de repente lo tienen todo", "Felicidades al joven por su perseverancia", "No hay barreras para alcanzar tus objetivos, él que quiere, lo hace", "Jóvenes así son dignos de admirar, bendiciones", "Mucha suerte a todos los que postularon. El intentarlo ya los hace grandes", "Dios bendiga al joven, es digno de admirar, ojalá muchos jóvenes lo tomen de ejemplo y no se limiten por nada", son algunos de los comentarios del video.