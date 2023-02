Joven comió tres pitahayas, pensando que su estómago resistiría, pero terminó en el hospital por deshidratación

Las pitahayas son alimentos conocidos por sus beneficios laxantes, por lo que son recomendadas para los pacientes que sufren de estreñimiento. Un joven se hizo viral por hacer caso omiso a esta advertencia e ingerir tres de estas frutas de manera consecutiva. ¿Qué le sucedió?

No lo resistió

Una usuaria de TikTok (@vivianapm12) mostró como su pareja ingirió tres pitahayas, fruta que ayuda a la digestión estomacal, asegurando que las resistiría. El muchacho alardeó del poder de su estómago. A continuación, su pareja relató el video de la siguiente manera: "Mi novio comió pitahaya, dice que nada le hace efecto, que tiene el estómago fuerte. Esperemos que le limpie el alma".

Luego de unos minutos de ingerir las tres pitahayas, el joven comenzó a sentir dolores estomacales que lo llevaron al baño. El muchacho no se pudo recuperar de los malestares estomacales, por lo que acabó en el hospital debido a que sufrió una deshidratación.

Un dolor viral

Este peculiar video se hizo rápidamente viral en la plataforma de TikTok, llegando a más de un millón y medio de reproducciones. Además, cuenta con más de 60 mil 'me gusta' y más de 800 comentarios.

“El sábado comí tres pitahayas, casi pierdo mi alma y para colmo se fue el agua. Nunca había rezado tanto”, “Yo comí cuatro y tengo hasta la memoria limpia”, “¿La pitahaya limpia el estómago? Yo no sabía, es mi fruta favorita y jamás me hizo nada”, “Esa fruta es riquísima y no me hace nada, tal vez porque estoy bien del estómago”, “Comí eso y me estoy limpiando hasta la conciencia”, fueron algunos de los comentarios del video.