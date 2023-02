Joven compara Perú con EE.UU. y países de Europa y genera debate: "Vivimos felices, pero inseguros"

Perú es considerado uno de los países más bellos de Latinoamérica, pero también uno de los más inseguros. La protagonista del siguiente viral elaboró un ranking de los países donde ha vivido, teniendo en cuenta diversos puntos con respecto a la calidad de vida, entre ellos nuestro país.

Peruana 'rankea' países donde vivió

Ariana (@ariannarebatta) subió un polémico video en TikTok. En el clip, la joven hizo un ranking de países donde ha tenido la oportunidad de vivir. Entre ellos: Estados Unidos, Alemania, España y Perú.



La calificación de la joven se dividió en cinco segmentos: lugar, gente, industria, costo de vida y costo de vivienda. La mujer evaluó estos puntos colocando una calificación del 1 al 10.

Comenzó por Alemania, calificándola con 7 puntos en lugar debido al clima frío, posteriormente optó por darle un 7 en gente, ya que son muy secos.

Luego pasó por España, con 9 puntos en lugar debido a su clima, pero obtuvo un 6 en gente, ya que señaló que existe mucho racismo hacia los latinos.

Por otro lado, Estados Unidos fue calificado con 8 puntos en lugar, pero decayó en gente por "no saber relacionarse entre sí". El mejor puntaje se lo llevaron en "industria", donde obtuvieron 10 puntos.

Pero, lo mejor vino al final, pues llegó a Perú. La joven calificó a nuestro país en lugar con un 7 por sus paisajes, 10 en gente por la amabilidad de los habitantes, pero se llevó un 3 en los últimos puntos: costo de vida, costo de vivienda e industria. Según la creadora de contenido, "Perú no cuenta con nada de industria".

Internautas peruanos generan debate en los comentarios

Este último punto fue el que llamó la atención de los internautas, quienes viralizaron el video al punto de obtener 17 mil visualizaciones. Asimismo, muchos peruanos generaron un debate en los comentarios.

"Lugar 7/10? Pero gente 10/10, la inseguridad es por la gente… so, creo que cambiaría ahí", "En Perú le dije hola a un desconocido y me tiró su zapato (me quede con el zapato)", "¿Perusalem?", "Somos pobres pero felices", "Felices, pero inseguros", fueron algunas de las reacciones más destacadas.