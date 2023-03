Joven se graduó de ingeniera y celebró su título en el mercado donde trabajan sus padres

María José Corpus es una joven mexicana recién graduada de ingeniería. Su historia se convirtió en viral, luego que publicara fotografías en el mercado donde trabajaban sus padres junto a un sentido mensaje de agradecimiento.

Joven celebra su graduación en la carnicería

La protagonista de la historia utilizó su cuenta de Facebook para celebrar su título de ingeniería. “Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”, escribió en su publicación.

Además, adjuntó en la publicación fotografías en la que se la ve con birrete, una banda de graduación y un vestido negro; y, junto a sus progenitores. La imagen fue tomada en la carnicería de su familia en el mercado de Saltillo.

“Gracias papá y mamá por confiar en mí, ser un ejemplo y darlo todo para que yo tuviera una buena educación”, acotó en redes sociales.

Maria José Corpus se tomó fotos con sus padres en su puesto de carnicería

Joven recibe felicitaciones de los usuarios

La publicación de María José no tardó en hacerse viral. De inmediato, empezó a recibir mensaje de felicitaciones por sentirse orgullosa de sus orígenes. “Saber de dónde vienes te hace humilde y ahora tus padres los reconocen ¡Orgullosos!”; “Es un gran ejemplo ¡Abracen a sus padres!”; “Ellos se merecen todo, de no hacerlo ahora quizás sería demasiado tarde”, fueron algunos comentarios destacados.

Asimismo, la mexicana aseguró que ella también trabaja en la carnicería para ayudar a sus padres. “Estoy agradecida, bendecida y me vanaglorio por la fortuna de trabajar también en nuestra carnicería, porque sin ella mi ingeniería no hubiera sido posible. Saludos del ingeniero y maestro carnicero”, precisó en Facebook.