Joven vive en el jardín de sus padres para evitar pagar la renta de alquiler: “Es el sueño de mi infancia”

Independizarse siempre es complicado y más aún si eres joven. Una muchacha estadounidense dio a conocer su experiencia viviendo en el jardín de sus padres, pues no quiere gastar dinero en la renta de alquiler. La muchacha se hizo viral en TikTok por su curiosa historia.

Acopló el jardín de sus padres a una casa

Aniah Warne (@aniahhhhwarne) enseñó cómo acopló las áreas verdes de la casa de sus padres en una vivienda para ella. Su historia generó diversas reacciones en las redes sociales.

En el video se puede visualizar a la muchacha haciendo un breve recorrido por su hogar. Asimismo, se observa su cuarto con una enorme cama y un televisor, además de sillones, el closet y un pequeño refrigerador. "Estoy viviendo el sueño de mi infancia", menciona la joven en el clip mientras muestra su hogar.

La tiktoker mencionó que no cuenta con servicios higiénicos y cocina, por tanto, utiliza los ambientes de la casa de sus padres. Todo esto para no tener que pagar alquiler en otros lugares. Además de confesar que no tiene problemas con los insectos que viven en el jardín, ya que cuenta con ventanas y puertas.

La muchacha se hizo viral

El video se hizo tendencia de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Hasta ahora, el clip cuenta con más de un millón y medio de visualizaciones. Además, tiene más de 260 mil 'me gusta' y supera los 2900 comentarios.

"No entiendo cómo la gente puede ver esto y no quiere hacer lo mismo", "En Nueva Zelanda los llamamos dormir fuera, pensé que así los llamaban todos", "Esto es tan lindo que es como un apartamento tipo estudio, es un lugar hermoso que amo", "Ese es un lugar perfecto", "Así que debes vivir con tus padres sin pagar alquiler", "Me encanta tu cobertizo", son algunos de los comentarios del video.