Mujer deja mensaje con pintura en auto de su esposo tras infidelidad: "¡Mentiroso! ¡Destruiste tu familia!" [VIDEO]

¡Indignada! Así se mostró una mujer al descubrir la infidelidad de su marido. A través de las redes sociales se han viralizado varios videos en los que se ve un auto blanco manchado con pintura con un polémico mensaje dirigido a un hombre que respondería al nombre de Paolo. ¿Qué sucedió?

TikTok: mujer deja mensaje tras descubrir infidelidad de su esposo

A través de TikTok, los usuarios han reportado un auto, estacionado en plena avenida, que tiene inscritos en su chasis mensajes acusatorios hacia un hombre, quien -al parecer- le habría sido infiel a su esposa.

En la carrocería del auto se puede leer los siguientes mensajes con pintura roja: “Infiel, mentiroso”, “Te gusta las p…”, “Destruiste a tu familia”, por lo que todo haría indicar que se trata de un caso de infidelidad. Es más, la mujer afectada no tuvo reparos en compartir el nombre de su pareja, ya que en una parte del vehículo se lee el nombre de Paolo Mesía.

Según el comentario de un usuario, el auto estaría a nombre de una pareja de esposos, quienes responderían a los nombres de Paolo Mesía Macher y Nicole Cristine Portal Olivera.

La escena ha logrado captar la atención de los usuarios de TikTok. El clip ya acumula más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios en las redes sociales.

“Por eso soltero nomas, para que no malogren mi carrito”, “Hubiese hecho lo mismo, pero mi ex no tenía ni patines”, “Le hubiera puesto azúcar en el motor”, “Le quedó hermoso, toda una artista”, “Qué romántico”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación.

Hasta el momento, se desconoce la verdad detrás de los mensajes y las identidades reales de las personas involucradas.