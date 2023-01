Estudiantes de la UNI confiesan qué es lo más caro que han comprado: "Zapatillas de 800 soles"

Un video protagonizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI) causó sensación en TikTok y se volvió viral luego de que revelaran los objetos más caros que han adquirido con su propia plata.

La lista generó miles de comentarios en la red social.

“Zapatillas de S/800”

Oscar (@oscar_scientific) publicó un video en TikTok donde les pregunta a los estudiantes de la UNI cuál era el objeto más caro que habían comprado.

En un inicio, los jóvenes se mostraron extrañados con la situación, pero terminaron contestando y las respuestas sorprendieron a más de uno.

“Un carro de 17.000 dólares”, “Un celular de S/500”, “Un libro de S/60”, “Zapatillas de S/800”, “Una computadora de S/12.000”, “Un balón de básquet de S/80”, “Un celular de 1400”, fueron algunas de las respuestas de los universitarios.



Usuarios reaccionan a respuestas.

La publicación en TikTok generó miles de reproducciones y comentarios de los cibernautas, quienes no tardaron en opinar sobre las respuestas.

La mayoría quedó impresionada con la chica que contó que había gastado S/800 en unas zapatillas.

“La chica de las zapatillas de S/800 creo que es top 1 en UNI”, “Es surrealista que sea la UNI”, “12k una computadora o toda la cabina de Internet”, “Alguien tiene el IG de la chica de zapatillas”, “¿Cuántos años se han preparado para ingresar?”, “Mi laptop me costó S/8.000 y es un monstruo, no me imagino una de S/12.000”, “Comenzó fuerte, lo del carro si me impactó”, “Falta que preguntes en la U. de Lima”, “Mi tarjeta del metropolitano, la he cargado con S/. 150”, “Yo a las justas tenía para mis pasajes”, fueron algunos de los comentarios del clip.