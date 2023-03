Niña recuerda a su madre fallecida sacándose una foto del vestido en su cumpleaños y conmueve las redes sociales

Un hermoso gesto se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales. Una niña homenajeó durante su cumpleaños a su mamá, a quien perdió a causa de la Covid-19. La acción emocionó a todos los presentes y a miles de cibernautas.

¡Siempre en su memoria!

Simone Silva (@simonesilva819) mostró a una niña homenajeando a su mamá fallecida en su cumpleaños. A la menor le preguntaron para quién era el primer pedazo de tu torta, sorprendiendo a todos al sacar una fotografía de su madre y responder: “Para mi mamá”.

Las palabras de la menor calaron hondo en los asistentes de la reunión, haciendo lagrimear a más de una persona. La niña, quien también se puso a llorar por el emotivo momento, recibió los aplausos y el consuelo de su padre, abuela y amigos.

“Quería rendir homenaje a su madre. Antes de la fiesta, Vallentina me pidió una foto de su mamá, se la di y ella se la metió dentro del vestido. Todos pensaron que solo quería sentir la presencia de su madre. Se notaba que estaba muy triste”, comentó la abuela de la menor.

¡El gesto se hizo viral!

El video, que tiene una duración de 42 segundos, se hizo viral en la plataforma de Instagram debido a su emotividad. El clip, hasta ahora, tiene más de 280 mil reproducciones, además más de 16 mil ‘likes’ y más de mil comentarios.

"El video más emotivo que he visto en mi vida. Un sentimiento de puro amor de una hija a una madre", "Y quien no llora al ver este video. El amor más puro, sincero y genuino, que Dios consuele a estos corazoncitos de todos", "Leí el relato de la abuela, antes del cumpleaños le pidió una foto a su mamá, pero no dijo para qué era. Esta actitud suya tomó a todos por sorpresa. No juzgues antes de conocer la historia", "Me conmovió mucho el video, espero que Dios bendiga mucho a esta familia", son algunos de los comentarios del video.