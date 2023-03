Pasajero intenta cargar su celular en ómnibus, pero sin sacarle el adaptador al cable: "¿Qué fue, 'mano'?"

Un pasajero intentó cargar su celular en el bus que lo transportaba, pero terminó causando gracia. En el siguiente viral, se aprecia al hombre enchufando su cargador en el puerto USB del carro de forma incorrecta. El video fue subido a TikTok y es tendencia.

La batería no aumentaba

La usuaria Merry (@merrymicky.oriol) fue la encargada de subir el contenido a las redes sociales. La joven observó como un hombre intentó cargar la batería de su celular. Por ello, enchufó todo su cargador, con el cable USB y el adaptador incluido, en uno de los puertos USB que había en vehículo. No obstante, él noto que la batería no subía nada, sin saber lo que ocurría.

Lee también: Jóvenes atraviesan inundaciones en Sullana montados en bicicletas: "Bien aestethics ".

Afortunadamente para el señor, una mujer le explicó qué es lo que estaba haciendo mal. Ella le enseñó la manera correcta de cargar su dispositivo móvil, desconectando el cable del cargador, y colocando el USB en su respectivo puerto. Finalmente, el hombre observó como la batería de su aparato comenzó a subir.

"Qué fue mano. Cuando mi tío por primera vez quiere cargar su celular en un carro", dice el texto en el clip.

Las reacciones de los internautas

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. "No juzgo porque claramente fui alguna vez", "Eso no es para burlarse. Se le dice y ya", "Yo no sabía que se podía cargar y me aburría para no gastar mi batería", "Si suele pasar. Mejor fue indicar", "La semana pasada que viaje una señora hizo lo mismo", "La gente prefiere burlarse en lugar de ayudar, por eso estamos como estamos", "Solo en Perú", "Es para que cargue más rápido", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Lee también: Señor de 50 años postuló a la Universidad San Marcos y deja mensaje a los jóvenes: "Nunca es tarde".

Actualmente, el video de la plataforma china TikTok cuenta con 28.9 mil 'me gusta' y 1.7 millones de visualizaciones.