Piñata del Grinch se incendia y hombre trata de apagar el fuego con cerveza, pero empeora la situación

Una familia se llevó el susto de su vida luego que una piñata del Grinch terminara incendiándose al chocar con una hoguera. Por si no fuera, poco un integrante del clan terminó empeorando la situación al intentar apagar el fuego con su botella de licor.

Grinch carbonizado

Un video de una piñata del Grinch carbonizada se volvió viral en TikTok. La usuaria @marifernanda_00 publicó el clip donde se puede ver a un hombre intentando romper una piñata del Grinch.

Al parecer, la familia quiso amenizar su reunión por Navidad y ponerle un toque diferente a la celebración, por lo que compraron una piñata del mítico personaje e hicieron cola para romper la piñata del ser que “Quiere arruinar la Navidad”. Sin embargo, no se percataron de que la piñata estaba colgada muy cerca de un cilindro con una fogata.

En uno de los intentos por golpear al “Grinch”, la piñata chocó con el fuego y se prendió, provocando la angustia de los presentes, quienes no sabían cómo apagar las llamas. Asimismo, la piñata chocó con las luces de Navidad.

En ese instante, un hombre se acercó a la escena y cuando todos pensaban que iba a ejecutar un plan para controlar la situación, terminó vaciando su botella de cerveza a la piñata provocando que el fuego se avivara a aún más.

Usuarios reaccionan a piñata del Grinch carbonizado

El video de la piñata del Grinch quemándose se volvió viral y ya acumula más de 8.2 millones de reproducciones.

Los usuarios escribieron comentarios jocosos sobre la situación y aprovecharon la oportunidad para “trolear” al hombre que intentó apagar el fuego con licor.

“El señor no entró a la clase de química”, “El que le echó la cerveza fue el que dijo que era buena idea hacer la piñata cerca del fuego”, “El Grinch haciendo de las suyas hasta en piñatas”, “Yo tratando de arreglar las cosas, soy el Don con la cerveza”, “Los gritos de la señora parecía que la que se prendió fue ella y no la piñata”, “En mis tiempos se rompía la piñata, no se le prendía fuego”, “Mis problemas: Son la piñata. Mi forma de resolverlos: El wey que le echa cerveza”, fueron algunos de los comentarios.

