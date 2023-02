Reemplaza la llanta delantera de su bicicleta con un patín y se vuelve furor: "La NASA lo está buscando"

La creatividad no tiene límites. Como prueba de ello es un venezolano, quien se hizo viral en la plataforma de TikTok por su insólita manera de transportarse. El hombre ganó gran popularidad por colocar un patín en lugar de una rueda en la parte delantera de su bicicleta.

Un gran invento



Sucedió en Barquisimeto, Venezuela. Un señor circulaba tranquilamente por la pista montando una bicicleta, pero un detalle de esta llamó la atención.

El hombre había utilizado la rueda de un monopatín para reemplazar la delantera de su bicicleta, fusionando ambos vehículos en un único medio de transporte.

El video fue grabado por una persona que iba de copiloto en un taxi y publicado en la cuenta de TikTok de Josedazafit. El ‘clip’ no pasó desapercibido y generó más de 13 millones de visualizaciones. A su vez, superó las 700 mil reacciones y más de 5 mil comentarios, aplaudiendo al protagonista por su acción y creatividad.

Usuarios aplauden creatividad del joven



En pocos segundos, los usuarios de TikTok reconocieron la capacidad del hombre ante los problemas económicos que enfrenta Venezuela. Además, elogiaron su creatividad para reparar la bicicleta, pues se conoce que la escacez de repuestos en el país bolivariano es común.

“Es un hombre buscando solución”, “El que no va al trabajo es porque no quiere”, “Eso es inteligencia y reusar lo que para algunos no sirve”, “Un genio, con poco logró mucho, resolver una necesidad”, expresaron los cibernautas.