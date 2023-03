Salvadoreña prueba ceviche peruano por primera vez y queda maravillada: “¡Qué rico está esto!”

La gastronomía peruana sigue ganando seguidores alrededor del mundo. Esta vez, una joven salvadoreña quedó maravillada con el ceviche y su reacción se hizo viral en TikTok.

¡Un ‘manjar’ peruano!

Johnny Cano (@johnny_cano.peru) mostró a su amiga salvadoreña probando por primera vez el ceviche peruano. La joven quedó atónita al comprobar que la comida peruana es una de las mejores en el mundo.

"¿Rico? Te dije, la comida de Perú es otro nivel", mencionó el muchacho, mientras la joven degustaba del ceviche, el arroz con mariscos y el chicharrón de pescado.

La reacción de la joven salvadoreña al probar el plato peruano fue de asombro, pues quedó satisfecha con el sabor de la comida. "¡Qué rico está esto!", se le escuchó decir al finalizar el video.

La muchacha se hizo viral

El video, que fue publicado hace cuatro días, se hizo viral en la plataforma de TikTok. El clip, hasta el momento, cuenta con más de 770 mil reproducciones, 44 mil ‘likes' y 1400 ‘comentarios’.

“No me sorprende que le guste, me sorprende que se haya sentado al costado de Oscar D’León”, "Qué satisfacción se siente cuando una persona visita el Perú, prueba nuestra gastronomía y le encanta", "La comida de mi Perú la dejó sin palabras", “No cabe duda de que Perú es top a nivel mundial de gastronomía”, “Soy ecuatoriana y me encanta la comida de Perú, es riquísima”, "Esa reacción es una de las más naturales que he podido ver", "Somos otro nivel", “La comida de Perú es de otro mundo, de otro planeta”, son algunos de los comentarios del video.

Sorprendido por la causa

En otro video publicado por el mismo usuario, se puede visualizar a un costarricense degustar de la causa rellena por primera vez.

En el clip se puede visualizar que el centroamericano queda gratamente sorprendido con el sabor de la comida. Asimismo, recomendó el platillo por su delicioso sabor. El video, hasta el momento, tiene más de 170 mil vistas.