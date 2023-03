¡Tan cerca y tan lejos! Migrante se vuelve viral en redes sociales al llegar a Río Bravo para saludar a sus familiares

Muchas personas deciden irse al extranjero para tener un mejor futuro, despidiéndose de sus familiares. Sin embargo, volverlos a ver crea un momento muy sentimental. Esto ocurrió en el Río Bravo, caudal que miles de migrantes mexicanos cruzan para llegar a Estados Unidos.

Lee también: Familia conmueve a internautas al buscar a su perro perdido en un camión con megáfono: “¡No pararemos hasta que esté con nosotros!”

Un momento muy especial

El usuario de TikTok @amelyesquivel mostró cómo saludan a sus familiares, quienes se encuentran en el otro extremo del río. El hombre del video se nota muy emocionado mientras habla por videollamada con algún pariente.

En el clip también se puede ver a la numerosa familia que se encuentra al otro lado del río, las cuales saludan felices a sus parientes. “La distancia que solo impide los abrazos, pero no los sentimientos”, es la descripción que lleva el tierno video.

Saludo viral

El clip, el cual tiene una duración de 11 segundos, se hizo tendencia en la plataforma de TikTok. El video cuenta -actualmente- con más de seis millones de visualizaciones. Además, tiene más de 515 mil 'me gusta' y más de mil comentarios.

"Tan cerca pero tan lejos", "Yo me lanzo nadando. Ni modo no podría contenerme", "Cuando se seque ese río me voy para el otro lado porque no se nadar", "Tan cerca pero tan lejos a la misma vez", "Dios permita un día que cada uno se pueda reunir con su familia", "Me gustaría mirar a mi familia, sobre todo a mi mamá. Espero que Dios me de licencia de volverla a mirar", son algunos de los comentarios del video.

Lee también: Familia sorprende en redes sociales al recrear coreografía de “El tema del verano”

¿Dónde está el Río Bravo?

El Río Bravo se encuentra entre México y Estados Unidos, y miles de migrantes tratan de cruzarlo para llegar al país de los Yankees.

Un usuario de TikTok (@anthonychile_) mostró cómo es este río, además de mencionar que en el caudal hay cocodrilos. El clip ha alcanzado más de 190 mil reproducciones.