Tiktoker come pollo crudo sin temor a contraer enfermedades por ‘cumplir’ con su dieta: “¿Cómo no te enfermas?”

Las dietas son rutinas que cada persona decide seguir para sentirse más sano y feliz con su salud. No obstante, existen usuarios que crean dietas peligrosas. Tal es el caso de una tiktoker, quien ingiere pollo crudo, arriesgándose a contraer enfermedades.

Una dieta peligrosa

Mimi (@feralfraulein) mostró que su dieta se basa en comer pollo crudo. La muchacha no tiene temor de contraer salmonela u otra enfermedad por comer carnes crudas. Además, no se le nota preocupación por hacer que algunos de sus seguidores sigan esta peligrosa práctica.

Lee también: Jóvenes encuentran cucaracha en reconocido restaurante de un centro comercial y genera la indignación de las redes

En el video, se puede visualizar a la joven ingerir un pedazo de carne de pollo crudo y comérselo sin problemas. La tiktoker saboreó el pollo y mencionó que estaba delicioso.

En una entrevista a Daily Star, la joven mencionó: “Existen riesgos legítimos asociados con el consumo de carne cruda. La carne de res orgánica alimentada con pasto es generalmente el tipo de carne más segura para consumir cruda. Creo de todo corazón en las fuentes de alimentos de fuentes orgánicas y de alta calidad. Como me encanta comer pollo crudo, me siento afortunado de vivir en un país con protocolos estrictos con respecto a la salmonella”, confesó.

La muchacha se hizo viral

El video, que tiene una duración de 32 segundos, se hizo -inmediatamente- viral en la plataforma de TikTok. Actualmente, cuenta con más de 78 mil reproducciones, además de más de 100 ‘comentarios’ y 1700 'me gusta’.

Lee también: Español prueba ceviche peruano por primera vez y queda maravillado: “El sabor es de otro planeta”

“Amiga, no es como si fuera pescado para el sushi”, “¿Cómo no te enfermas?”, "Gente, no hagan esto en casa”, “Puedes contraer E.Coli y salmonella comiendo carne cruda”, "Sabe mejor cocinado y con condimentos", "Me enseñaron que el pollo crudo es muy, muy peligroso, ¿cómo no te enfermas?", "¿A qué sabe eso?, son algunos de los comentarios del video.