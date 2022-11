TikToker llora debido a las críticas por viajar a cambio de canje [VIDEO]

Cuando los usuarios en redes sociales llegan a tener una gran cantidad de seguidores son buscados por algunas marcas para que le hagan publicidad a cambio de servicios gratis.

Como es el caso de Kami Franco, una influencer de Argentina, quien aceptó hacerle publicidad a una agencia de turismo a cambio de un viaje. Sin embargo, empezó a recibir muchas críticas.

TikToker se quiebra ante comentarios

Kami Franco (@kamilaa158) no aguantó los malos comentarios y salió al frente para defenderse en su cuenta de TikTok.

“Estoy cansada de todos los comentarios que nos dicen esto, nos dicen aquello. Ahora nos salió un viaje que nos van a regalar a Mar del Plata y nos dicen: ‘Así cualquiera se va de viaje’. Y en realidad todo esto es trabajando”, empezó diciendo.

“No soy de hacer estas cosas, no me gustan. Pero tengo una impotencia, estoy cansada. Sé que si hago videos estoy dispuesta a recibir los comentarios, pero ya la mayoría son todos remalos, gente envidiosa, y me molesta”, agregó en medio del llanto.

El video no tardó en hacerse viral y alcanzar los 6.4 millones de reproducciones.

Kami anunció que se retirará de las redes sociales

Las críticas fueron demasiado para la influencer argentina, quien tomó la difícil decisión de no subir más videos en las redes sociales. En cambio, solo subirá imágenes de su viaje a la playa para cumplir con su contrato con la agencia.

“Esto rebaja mi autoestima. No voy a hacer más videos. Después de viajar, no voy a hacer más porque ya me cansé. Prefiero seguir así, mi casa, mi familia, mi trabajo”, mencionó.

La influencer recibió el apoyo de sus seguidores y colegas en redes sociales, quienes la animaron a seguir y no hacer caso a las críticas.

“Ni cabida reina, sos lo más”, “¡No le hagas caso a esa gente mala! Ustedes se merecen todo lo lindo que les llega”, “Cariño es envidia, la gente sufre tanto que no soporta ver a otros bien”, fueron algunos comentarios en redes.