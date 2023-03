¡Triste soledad! Joven gastó miles de dólares en su boda y más de la mitad de sus invitados no asistieron

El matrimonio es para muchas parejas un día inolvidable. Esta es una fecha que quieren compartir con sus familiares y amigos. Lamentablemente, no todos tienen esta suerte. Una joven quiso festejar su boda rodeada de sus seres queridos, pero no contó con que la mayoría de sus invitados no acudiría.

Una solitaria boda

Un usuario de TikTok (@grayanxiety) mostró cómo su boda lucía vacía, pues más de la mitad de los invitados no fueron a la celebración. “88 personas dijeron que sí, no aparecieron ni 40”, se puede leer en el video subido por la muchacha.

En el clip también podemos apreciar varias mesas libres y poquísimas personas. Este escenario deprimió a la joven recién casada. "Nuestra ceremonia me hizo muy feliz, pero, cuando miré las sillas que habíamos colocado, me di cuenta de que estaban vacías. Estuve llorando durante horas por esto. Estaba tan desconsolada", confesó la muchacha.

Indignación viral

El clip, el cual tiene una duración de 6 segundos, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok. El video ostenta más de 9 millones de reproducciones, además tiene más de 930 mil me gustas y más de 9900 comentarios.

"Después de leer estos comentarios, no creo que tenga una boda, solo fugarme a algún lugar bonito", "Por eso me niego a tener una boda real. Nadie apareció por mí cuando era niño, ¿por qué lo harían ahora?", "Nuevo miedo desbloqueado", "Inmediatamente dejaría de tener contacto con todos los 'fantasmas'", "Lo siento mucho", son algunos de los comentarios del video.