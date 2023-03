Venezolano creó su propia versión del ceviche con palta, arepas y cremas, provocando diversas reacciones: “Migraciones, por favor, miren este video”

Muchos ciudadanos venezolanos arribaron a tierras peruanas junto a todas sus costumbres. Una gran muestra de esto fue evidenciada en un reciente video de TikTok, en el que se pudo ver como un hombre venezolano se animó a preparar una nueva versión del popular ceviche.

TikTok: "Pero que ven mis ojos"

Mediante la cuenta de TikTok (@aamavid), miles de personas pudieron conocer la controvertida receta de un ciudadano venezolano. Él preparó una nueva versión del ceviche para sorprender a su pareja de nacionalidad peruana. El joven no dudó en agregar todo tipo de ingredientes al clásico potaje de la gastronomía nacional.

“Venecalizando al ceviche”, se logra leer en la descripción del video, el cual muestra la polémica preparación del ‘cevicho venezolano’. De acuerdo con las imágenes, el hombre recogió la comida de su novia y la modificó al estilo de la gastronomía de su país.

El venezolano preparó arepas para acompañar el ceviche, además de agregarle pedazos de palta y plátano frito. Asimismo, le echó mayonesa y kétchup. Estos ingredientes sorprendieron a su pareja, quien se mostró muy decepcionada luego de que “arruinaran” su comida.

No le gustó a nadie

Tras presenciar el curioso clip, miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para postear sus respectivos comentarios. “Primero me antojé y luego lloré”, “Soy venezolana y hasta a mí me ofendió”, “El ceviche no, causa, todo menos eso”, “No papi, te metiste con orgullo nacional”, “Migraciones, por favor, miren este video”, “Primero me antojé, y luego me dio nauseas”, “No es por nada, pero el ceviche es único”, “¿Es una declaración de guerra? Jajaja”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.