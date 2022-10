TikToker asegura que el comercial de Pepsi del 2013 está relacionado a un antiguo huayno peruano

En el año 2013, Pepsi sacó un spot publicitario en donde aparecía el futbolista Lionel Messi como uno de sus protagonistas mientras sonaba la canción de Major Lazer 'Watch out for this'. Sin embargo, un internauta descubrió la historia detrás de este éxito musical y se remontaría a un antiguo huayno peruano.

Dicha pieza musical tendría más de 70 años de antigüedad. El video en donde afirma este hecho fue publicado en su cuenta de TikTok y ya se va vuelto tendencia por las redes sociales.

Su historia

El usuario @nosoymarioanoelias fue el encargado de publicar un clip que llevaba por título '¿Qué cosa une a Messi y a un huayno peruano de los años 40?'.

Al inicio del contenido audiovisual, el joven explicaba que la actual estrella del PSG había realizado un comercial con la famosa marca en el año 2013.

Lo que más llamó la atención fue que el influencer explicó que el coro de dicho éxito musical había sido extraído de la canción 'María Lionza' de la producción Siembra del año1978, aquel éxito musical que llegó a la salsa a lado de: Willie Colón y Rubén Blades.

"Ambos están acreditados en el tema de Major Lazer, pero lo que muchos no saben es que aquí no termina esta cadena", indico Mariano. Entonces comenzó a explicar que la canción 'Kacharpari' del grupo Los Incas fue un tema del argentino Jorge Milchberg en 1965.

Pero ahí no terminó, ya que, en Puno, hace muchísimo tiempo, el peruano Jorge Huirse grabó 'Balsero del Titicaca'.

Cabe recalcar, que lo que el muchacho busca con su publicación es que se le de crédito al músico por usar su melodía, por lo que varios usuarios respondieron que el coro de la canción de Major Lazer les resultaba familiar y otros se asombraron por el dato.