TikToker llora y pide que la mantengan: “no me gusta trabajar, nací para otra cosa”

TikTok es una de las redes más populares, pues muchos influencers lo utilizan para compartir su contenido y generar más ingresos. Sin embargo, en estos últimos días una tiktoker argentina hizo un pedido muy inusual a sus seguidores.

TikToker pide que la mantengan

Nahir Lorenzetti (@asadodefasouwu) llamó la atención con sus últimos videos en la plataforma de TikTok. Y es que la joven se grabó llorando, pidiendo desesperadamente que alguien “la mantuviera”, pues asegura que no le gusta trabajar y que no haría este pedido “si no fuera realmente urgente”.

“‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, dijo Nahir mientras lloraba.

El video rápidamente se hizo viral y alcanzó los 10 millones de reproducciones. Por supuesto, el singular pedido generó diversas opiniones. Aunque muchos le expresaron su apoyo, también hubo personas que no creían el pedido y empezaron a burlarse de ella.

Fue contactada por los medios de comunicación

Al hacerse viral, Nahir empezó a ser contactada por diversos medios y tuvo que hacer otro video para pedir que dejaran de compartirlo, pues no le gusta dar entrevistas, ya que le preguntaran sobre su trabajo ideal y ella no sabe qué responder.

Además, aseguró que su madre la llamó para advertirle de más problemas. “Mi madre me está mandando mensajes que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, basta”, contó en el video.

Lo cual sería un asunto muy grave, pues en varias ocasiones contó que solo podía ver a sus hijas solo tres veces por semana. Esta no sería la primera vez que Nahir hace este tipo de pedidos en redes. Pues en una ocasión les pidió ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler de su departamento.