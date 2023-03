Tiktoker prueba la "carne más cara en Perú" y su reacción genera decenas de comentarios: "Mejor como anticuchos"

Un tiktoker se animó a probar la carne más cara del mundo en el Perú. El joven acudió a un prestigioso restaurante limeño para pedir el corte Wagyu A5, una clase de carne originaria de Japón muy selecta. La reacción del muchacho se hizo viral en las redes sociales.

¿Vale la pena?

Elfo (@elfoodieloo), un usuario de TikTok, publicó un video de su experiencia en un exclusivo restaurante de San Isidro. El influencer pidió un Wagyu A5, un corte de carne que tiene un valor de 290 soles cada 100 gramos.

En el clip, se puede visualizar cómo cocinan los pequeños trozos de carne en plena mesa. El joven degustó el corte y mencionó: “Es fuerte, tiene un sabor intenso. Se deshace en la boca, pero no diría que es la mejor carne que he probado”.

Degustación viral

El video, el cual tiene una duración de 35 segundos, se hizo viral en la plataforma china. Actualmente, cuenta con más de 109 mil reproducciones, 150 comentarios y más de 6800 me gustas.

“O sea, ¿no vale la pena?”, “Gracias me ahorré casi 600 soles”, “Gracias al cielo no dijiste lo que varios dicen: ‘lo mejor que he probado’. No soy experto en carne, pero en cuanto a sabor, no es la mejor”, “No siempre todo lo caro necesariamente es bueno”, “La verdad q esa carne tiene un sabor fuerte, pero no es la mejor”, “Mejor como anticuchos con su rachi y chicha bien helada”, “Demasiado caro”, “Estafado total”, son algunos de los comentarios.

Tremendo buffet

En otro video del mismo usuario, se puede apreciar su recomendación al buffet más barato en toda Lima. El tiktoker revela que en el lugar ubicado en San Miguel se puede comer lo que quieras desde 3.39 soles.

En el clip se puede visualizar la gran variedad de comidas que puedes elegir, desde chaufa hasta frijoles. El video, hasta ahora, supera el millón de reproducciones.