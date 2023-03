¡Todo un cambio! Influencer transgénero gastó más de 120 mil dólares en sus cirugías de transición: “Todo ha valido la pena”

Con el pasar del tiempo, muchas personas identificadas con el género opuesto han logrado cumplir sus sueños. Y esto se puede ver gracias a la influencer Mia Costello, quien se ha convertido en creadora de contenido siendo una chica transgénero. La muchacha ha roto todos los estigmas impuestos por algunos sectores de la sociedad.

Un cambio costoso

La influencer inglesa de 22 años cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Hace poco, que gastó 120 mil dólares en convertir su cuerpo masculino en femenino.

"Tuve mi primera cirugía cuando tenía 18 años, que fue un aumento de senos. También he tenido dos rinoplastias y me he sometido a una cirugía de feminización facial en la que me han afeitado y remodelado la línea de la mandíbula y el mentón", mencionó la muchacha.

Acabó con su tristeza

La influencer, quien vive en Manchester, confesó que en su adolescencia sufrió en demasía por no sentirse cómoda con su cuerpo. Por ende, y con apoyo de su madre, decidió realizarse varias operaciones para concluir su cambio de género.

“Mi madre falleció y me dejó dinero para hacerlo. Sé que está orgullosa de mí por convertirme en quien siempre quise ser. Todo ha valido la pena", señaló Mia.



Asimismo, la influencer detalló que ahora es más feliz, y que vive su mejor momento: "Me siento mucho más contenta (…) Pasé de ser una adolescente deprimida a una mujer glamorosa que vive su mejor vida y no le importa nada".