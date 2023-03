¡Todo un cumbiero! Perrito es captado disfrutando del concierto de Armonía 10 y se vuelve tendencia en las redes sociales

El can fue grabado observando el concierto de la reconocida banda de cumbia. El momento se hizo viral en TikTok.

La curiosidad de los animalitos genera ternura en las personas. Y eso es precisamente lo que pasó con un perrito. En un video publicado en las redes sociales, se puede apreciar a un can viendo -atentamente- el concierto de Armonía 10.

La escena se hizo viral y generó decenas de comentarios

¡Un fan de Armonía 10!



Ana Ramírez Burga (@anaramirez.02.03), una usuaria de TikTok, subió un clip a la plataforma china mostrando a un perrito disfrutando del concierto de Armonía 10. El can se encontraba observado a la orquesta de cumbia, mientras que los asistentes disfrutaban de las canciones y de la tierna presencia del animalito.

En el video se puede visualizar cómo el perrito escucha atentamente las canciones de Armonía 10, demostrando que es un gran aficionado de la banda. La joven que grabó el video no dudó en publicarlo en sus redes sociales con la descripción: “Lo vi y no dudé en grabarlo, le di su agua mineral ya que le dio sed”.

El animalito fue la sensación de TikTok

El video, el cual fue publicado hace solo unas horas, se hizo viral en la plataforma china. Hasta el momento, cuenta con más de 385 mil reproducciones, 27 mil likes y más de 530 comentarios.

“Firulais también está sufriendo de amor”, “Hasta Firulais los va a ver y yo no”, “Ese perrito está pasando por un momento muy duro”, “El perro no se pierde una”, “Que hermoso, me lo quiero robar”, “¿Habrá pagado entrada?”, “El perrito es responsable, no está tomando alcohol”, “Él también quiero escuchar las canciones, quizá esté sufriendo de amor”, son algunos de los comentarios del video.

Los perritos aman los conciertos

En otro video publicado por Andrea Torrecillas (@andreatorrecillas3), un perrito invade el escenario de un concierto en plena presentación.

El perro interrumpe y complica el desempeño de la artista, quien solo atinó a reírse por el peculiar momento.