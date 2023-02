¡Todo un maestro! Perrito roba bocaditos de una fiesta en plena hora loca

Miles de personas han confirmado que la astucia de los animales es sumamente sorprendente y eso lo pudieron comprobar los asistentes a una fiesta quienes se quedaron anonadados al ver como un perrito se robaba la comida del evento.

Invadido por el hambre, el animal no dudó en aprovechar la situación en el que los invitados estaban bailando para acercarse y comerse los alimentos. El momento fue compartido en redes sociales, donde no tardó en hacerse viral.

Se comió casi todo

La cuenta de TikTok @allison.navarrete compartió un clip en el que se puede apreciar cómo un can decide llevarse unos sánguches. Y es que la mascota se benefició con los aperitivos en el instante que los asistentes se encontraban bailando junto al show.

De acuerdo con las imágenes, el perrito se acercó a la mesa para tomar un par de panes con pollo que se encontraban en la bandeja, frente a la atónita mirada de las cámaras. “Jajaja no puede ser”, se logra leer en la descripción del clip de 8 segundos, el cual muestra todos los detalles del crimen.

Al parecer, el can había planeado llevarse más de un pan con pollo, más no lo consiguió, pues para su lamento, un par de porciones cayeron al piso luego de que el animal se aleje de la mesa, por lo que no le quedó otra opción más que huir.

Cabe recalcar, que su escape fue formidable, ya que ninguno de los asistentes pudo interrumpir su travesura.

Tenía hambre

Miles de personas quedaron asombradas por la situación, razón por la cual dejaron sus opiniones en los comentarios. “Yo y los que solo vamos por comida a la fiesta”, “Firulais: qué bendición”, “Cuando te dicen sírvete con confianza”, “Llevó como 5 panes”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.