Dos mujeres ebrias se pelean por el amor de un joven en plena vía pública: "Ese hombre es mio"

Ciertas personas acostumbran defender con uñas y dientes a sus parejas de cualquiera que los pretenda. Como es el caso de unas jóvenes ebrias que se hicieron virales tras pelearse duramente por un hombre.

Y es que, indignadas por la infidelidad del sujeto, ambas mujeres decidieron pelearse en la calle con el fin de decidir el destino amoroso del muchacho, razón por la cual en redes sociales fue tildado como “el Piqué andino”.

Todo un rompecorazones

La cuenta de TikTok @alebag23 compartió un clip en el que se puede apreciar cómo dos mujeres protagonizan una gresca por el afecto de un hombre. Pero no solo eso, despechadas por la indecisión de su amado, empezaron a discutir en plena vía pública para decidir quién se convertía en la pareja oficial del sujeto.

“Él tiene más suerte en el amor que yo, dos mujeres, un camino”, escribió el autor del video en la descripción de la publicación. Según lo mostrado en las imágenes, el hombre se colocó en medio de ambas para evitar daños físicos.

Cabe recalcar, que todo parece indicar que el joven se encontraba teniendo amoríos simultáneamente con las dos mujeres, lo que provocó el bochornoso hecho.

Indignación de usuarios

Tras presenciar el clip, miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus respectivos comentarios. “El Piqué andino”, “La que se lo quede, pierde”, “No cabe duda que Diosito tiene a sus elegidos”, “Cosas que nunca me pasarán”, “Rayos, cómo lo hace”, “Alguna vez fui la otra que llora y suplica, obvio que no sabía que era la otra, hasta me ofreció vivir los 3 juntos”, fueron algunas de las reacciones más curiosas.