Albañil se confundió y pintó la casa del vecino: ¿Quién me va a pagar por esto?”

Un albañil se encontraba pintando una casa de dos piso que le habían indicado, cuando una persona le señaló que se había confundido de vivienda.

La equivocación del trabajador

El usuario @antofat se animó a grabar el preciso momento en el que se acerca para reclamarle al obrero. “Oye, no. Amigo, ¿qué estás haciendo?”, preguntó. El trabajador señaló que estaba pintando la casa. Sin embargo, el hombre le indicó que era la casa del frente.

“Amigo, esta no era la casa. Al frente a la esquina te estoy diciendo, mi casa es esta”, explicó el tiktoker. Por su parte, el trabajador contó que la otra casa no estaba “tarrajeada” y que la persona que puso los andamios le había señalado que era la casa correcta.

“¿Quién me va a pagar por esto?”, preguntó el albañil. “Yo no sé, ese no es mi problema”, fue la respuesta del usuario.

Se trataba de una broma

Al parecer, todo se trataba de una broma y aquella alcanzó los 2.5 millones de reproducciones. Aunque muchos internautas se lo tomaron a broma, otros señalaron que era culpa del dueño por no ser preciso en sus indicaciones.

“Buena pintura”, “Culpa del que alquiló los andamios”, “¿En verdad se equivocó o le estás bromeando?”, “Me recuerda al comercia de ‘¡No, era la otra!’”, “Con esa referencia yo también me confundo”, “La culpa fue del que habla tanto porque no lo referenció bien”, se leyó en la caja de comentarios.