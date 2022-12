Toro se escapa de un camión y persigue a los policías que intentaban atraparlo [VIDEO]

La escena de un toro persiguiendo a un grupo de policías en las calles de Colombia como si se trataran de las celebraciones de la fiesta de San Fermín, se volvió viral en TikTok.

Según informaron los medios locales, el bovino se habría escapado de camino al matadero del camión que lo transportaba, desatando una persecución policial en la que casi terminan heridos los efectivos del orden.

Toro causó revuelo en Colombia

El barrio las Carabelas de la localidad de Puente Aranda, vivió el último miércoles una escena de película. Ello debido a que un toro de más de 700 kilos apareció en plena zona urbana, desatando el pánico de los pobladores.

El bovino se escapó del camión que lo transportaba hacia el matadero y apareció por varios puntos de la capital, hasta que los ciudadanos avisaron a la policía. Sin embargo, el animal resultó difícil de atrapar y terminó correteando a dos agentes, quienes iban a bordo de una motocicleta.

En el video se ve a los policías ir a toda velocidad mientras el toro va detrás de ellos a paso acelerado para intentar alcanzarlos.

“Cosas que me perdería si viviera en Europa”, escribió la usuaria en el video de TikTok que se volvió viral.

La captura

En redes sociales se publicaron varios videos de la Policía tratando de detener el toro. La labor fue complicada. En los clips, se ve que los agentes tratan de enlazar al bovino al poste sin suerte.

Luego de varias horas, los agentes policiales con la ayuda de los vecinos y responsables del animal lograron atrapar al bovino.

En redes sociales muchos usuarios tomaron con humor la situación. Sin embargo, un grupo de animalistas denunció un supuesto maltrato durante la captura.

“El toro/: ya no me gusta el color rojo ahora me gusta el verde”, “El policía en la moto manejó como si no hubiese un mañana”, “Solo un alma pura puede hacer correr la Policía”, fueron algunos de los comentarios.

